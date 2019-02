Musacchio-Romagnoli, tutti i numeri del MuRo Champions

In silenzio e nell'ombra, come fanno i grandi lavoratori, Gennaro Ivan Gattuso ha rifondato il suo Milan partendo dalla difesa. Quando il vento dei gol subiti tirava forte, tra sfottò social ed una striscia di reti concesse che pareva interminabile, lui ha sempre predicato calma e mentalità, conscio di come le qualità di reparto sarebbero emerse nel momento giusto. Bene, dati alla mano, aveva ragione lui... ancora una volta.

Complessivamente, i clean sheet sfondano la doppia cifra abbondante e da dicembre in poi, superata la tempesta di infortuni, la quadra trovata è da record europeo: a partire dal match fra Milan e Parma, i rossoneri hanno disputato 15 sfide ufficiali italiane (tra Serie A, TIM Cup e Supercoppa) subendo la penuria di 6 gol (Inglese, Chiesa, Petagna, Ronaldo, Zaniolo, Freuler). Un primato invidiabile che a va braccetto con quello delle sconfitte in campionato: Il Diavolo ne conta 4, soltanto Juventus (0), Liverpool (1), PSG (1), Dortmund (1), Barcellona (2), Napoli (3) e Atlético Madrid (3) hanno fatto meglio. Cifre che, come evidenziano i club presenti in lista, spingono i ragazzi di Rino nell'élite europea a livello difensivo. E grossi meriti vanno a Musacchio e Romagnoli, il MuRo di San Siro.

Se per il tecnico il capitano "non ha prezzo", l'argentino ha saputo riscattare la scorsa stagione all'ombra di Bonucci con una crescita costante e mai banale. Andando a limare tutti quei difetti di anticipo eccessivo ed aggressività che ne hanno storicamente diminuito il valore complessivo. I due ora completano un tandem solidissimo, magari non rapido ma dall'alto QI difensivo capace di leggere prima le giocate ed estremamente tecnico. Se il Diavolo può uscire palla al piede dalle situazioni di pressing è grazie ai loro piedi, raffinati ed educati anche sotto pressione. Contro l'Empoli, Caputo e compagni sembravano rimbalzare contro il MuRo, praticamente invalicabile nelle ultime cinque uscite insieme. Sommando i loro numeri, Romagnoli e Musacchio contro gli azzurri hanno intercettato 4 passaggi in zona gol, rubato 7 palloni e murato 5 tiri, servendo 145 passaggi e giocando 171 palloni.