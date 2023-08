Musah a MTV: "Mi farà male la bocca da quanto sto sorridendo. Mi piace l'1 vs 1. Ho parlato con Pulisic e Gattuso..."

Yunus Musah, neo centrocampista del Milan, si è così espresso a MilanTV dopo la firma del contratto: "Sono molto felice. Mi farà male la bocca da quanto sto sorridendo. Voglio ringraziare tutti. Devo capire cosa è successo. Sono molto felice".

Come hai cominciato a giocare a calcio?

"Ero piccolissimo. Giocavamo a 7 e mi piaceva dribblare molto, giocavo tantissimo, anche con i miei fratelli. Avevo un bel rapporto con i compagni di squadra, entrare in contatto con tante culture: è molto interessante e aiuta nella vita".

Hai parlato con Pulisic?

"Abbiamo parlato. Mi ha chiesto come vanno le cose e poco fa mi ha scritto 'congratulazioni'. Sono molto felice che possiamo giocare insieme anche nel club".

Chi giocatore ti piaceva del Milan?

"Ci sono tantissimi giocatori che mi piacevano moltissimo, come Seedorf, Pato, Ronaldinho... Mio fratello è tifoso del Milan, quindi seguo il Milan per questo".

Perché il numero 80?

"Ho visto i numeri liberi e c'era l'80. Ricordo che l'ha usato Ronaldinho: usare la sua maglia sarà molto speciale".

Hai parlato con Gattuso del Milan?

"Abbiamo parlato del Milan quando eravamo insieme al Valencia. Scherzando mi ha detto che forse un giorno ci avrei giocato... e guarda ora".

Quali caratteristiche hai?

"Mi piace tanto quando a centrocampo ho avversari davanti e andare uno contro uno".

Che tipo sei fuori dal campo?

"Fuori dal campo sono molto simpatico, non mi piace litigare con nessuno e ho tanta pazienza".

Un messaggio per i tifosi.

"Grazie per tutti i messaggi ricevuti in questo mese. Non vedo l'ora di giocare davanti a voi e di ricevere il vostro appoggio".

️ Over to Yunus...



His childhood

Returning to Italy 🇮🇹

His idols

A message to the fans #ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/EGtFLiFMUa