Niente esterno per Gattuso: sfumate le piste meritevoli, il Milan si accontenta e fa quadrato

Gli ultimi, timidi, tentativi sono stati effettuati nella giornata di ieri, con il Milan che ha provato a portare un altro esterno offensivo alla corte di Gattuso. Saint-Maximin e Carrasco le piste percorse nelle ultime ore, tramontate soprattutto per mancanza di tempo e volontà da parte dei club detentori dei cartellini. Stesso discorso per Deulofeu, forse il laterale che più si era (ri)avvicinato al Milan ma il Watford ha detto no. I rossoneri non sarebbero stati comunque disposti ad andare oltre i 20 milioni per lo spagnolo, mentre i Pozzo ne chiedevano tra i 25 e i 30, prima di togliere il calciatore dal mercato. I rossoneri hanno speso tanti milioni e tanto tempo per risolvere la grana Higuain, il che ha inevitabilmente tolto spazio per affrontare al meglio altre operazioni.

MERCATO CHIUSO - Salvo ribaltoni dell'ultimo minuto, francamente utopici, il Milan chiuderà la sessione di calciomercato invernale senza ulteriori acquisti. Un laterale offensivo aggiuntivo sarebbe stato utile, vista la difficoltà nella corsa al quarto posto, ma ritrovarsi con un rinforzo preso "tanto per" sarebbe stato ancor più erroneo. Il Milan ha buttato tanti soldi in passato per aver tesserato dei riempitivi che non sono quasi mai scesi in campo: una politica che non dovrà essere ripetuta.

FARE QUADRATO - Gattuso non ha ricevuto un nuovo esterno ma può comunque contare su quattro giocatori offensivi di fascia, a cui si aggiungono Conti, Laxalt e lo stesso Paquetà, il quale potrà anche avanzare quando Biglia sarà pronto per giocare. Le soluzioni non mancano, almeno a livello numerico. Il discorso tecnico invece passerà soprattutto dai miglioramenti di Calhanoglu e Castillejo: il primo dovrà cercare di riprendere le sembianze della versione di inizio 2018, il secondo forse ha bisogno di maggiore spazio per prendere finalmente quota. Bakayoko è diventato un perno dominante, trasformato dalla cura Gattuso, quindi perché non sperare che anche qualche altro giocatore possa stupire da qui a fine campionato?