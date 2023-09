Non solo vittoria e primo posto. Ecco l'ottima notizia per Pioli da Cagliari-Milan

Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, il Milan ha ottenuto in un solo colpo tre ottime notizie: successo per 1-3 in quel di Cagliari grazie ai gol di Okafor, Tomori e di Loftus-Cheek, primo posto in classifica sfruttando la sconfitta dell'Inter al "Meazza" contro il Sassuolo e buonissime risposte da diversi elementi della rosa che, sulla carta, non partono sempre da titolari.

I tre punti in casa del Cagliari sono arrivati grazie ad una prestazione interessante dei rossoneri, tornati al 4-3-3 dopo la necessità del 3-4-3 contro l'Hellas Verona. Per la prima volta in stagione, infatti, Pulisic e compagni sono riusciti a ribaltare partendo da un risultato svantaggioso (gol di Luvumbo), mostrando una reazione importante soprattutto dal punto di vista tecnico: il Milan non si è fatto prendere dall'ansia di recuperare la partita, come successo l'anno scorso in diversi casi per esempio, ma ha fatto estendere la sua netta superiorità gestendo palla e ritmi con pazienza e gestione. Tornati, rispetto al match contro il Verona, alcuni meccanismi offensivi fluidi, mentre resta un po' da registrare la solidità difensiva.Oltre ai tre punti e al primo posto in classifica a pari merito con l'Inter, per Pioli l'altra ottima notizia derivante dal mercoledì infrasettimanale è la profondità della rosa, così analizzata ai microfoni di SkySport nel post partita: "Sono partito con questo obiettivo e il club è stato bravo ad accontentarmi. Non ho tantissimi giocatori e lo preferisco, ma ne ho pochi e pronti per giocare. Magari puoi anche pagare qualcosa nell'immediato, ma a lungo termine avremo benefici con giocatori più motivati e meno infortuni. Non è che farò i cambi solo per le tante partite, ma anche per tenere alto il livello della squadra". Considerando i tantissimi impegni difficili, importanti e decisivi che il Milan avrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, aver trovato le prime ottime risposte da Sportiello, Florenzi, Adli, Musa, Chukwueze e Okafor potrà solo aiutare Pioli nell'inseguire altre ottime notizie di settimana in settimana.