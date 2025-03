Nuovo DS Milan, per Sky ieri lunga chiacchierata tra Furlani e Paratici

vedi letture

Nella giornata di ieri, riporta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, c'è stato un lungo contatto tra Giorgio Furlani, CEO rossonero, e Fabio Paratici: una chiacchierata a 360 gradi sul mondo Milan. Non si è ancora arrivati ad una decisione finale, con l'AD del club che continua la ricerca di un Direttore Sportivo: un primo passo di quello che Furlani farà nelle prossime settimane.

Paratici non è l'unico, ma sicuramente è un candidato forte al ruolo di DS del Milan per le prossime stagioni. Non è stato il primo contatto né sarà l'ultimo, anche perché in questo momento, soprattutto lato club, non c'è ancora nulla di deciso sulla questione.

Fabio Paratici ha ricoperto per undici anni questo ruolo alla Juventus, prima dell'esperienza in Premier League al Tottenham. Clicca qui per il nostro approfondimento con tutti i suoi colpi di mercato migliori nel corso degli anni.