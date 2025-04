Ok le parole, ma ora servono i fatti: arriva la partita più importante della stagione

vedi letture

Non si esagera se si dice che quell di domani è la partita più importante dell'anno per il Milan. A San Siro è in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter e si ripartirà dall'1-1 dell'andata. Per il Diavolo c'è un solo risultato a disposizione, cioè la vittoria, sia per salvare in parte la stagione, sia per tenere vive le speranze di acciuffare un posto in Europa. Visto il nono posto in campionato, alzare questo trofeo è di fatto l'unica strada rimasta a disposizione dei rossoneri per qualificarsi alla prossima Europa League.

LE PAROLE DI SERGIO E RAFA - Dell'importanza della sfida di domani ne sono tutti consapevoli a Milanello: "Abbiamo tutta la motivazione per riuscire a ottenere la finale: un obiettivo chiaro nostro. Una partita molto importante per noi così come lo sarà per l'Inter, comunque noi siamo carichi e coscienti di questa partita. Chiaro che questi club storici come Milan e Inter cercano di arrivare in fondo in tutte le competizioni e questa è una di quelle competizioni che vogliamo vincere. Ce la giochiamo" le parole alla vigilia a SportMediaset di Sergio Conceiçao. Qualche giorno fa, dopo il match contro l'Atalanta, anche Rafael Leao ha spiegato a DAZN quanto sia importante andare in finale di Coppa Italia: "E' un derby, non c'è tanto da dire: dobbiamo entrare con la voglia giusta di vincere. E poi metterci in testa che è una competizione da vincere".

SERVONO I FATTI - Parole importanti che testimoniano la consapevolezza della squadra sull'importanza della partita di domani. Ma allo stesso tempo non devono rimanere solo parole, in campo serviranno i fatti perchè il Milan si gioca molto di più dell'Inter nel derby di domani, anzi il Milan si gioca tutto. Non passare il turno vorrebbe dire praticamente mettere la parola fine alla stagione milanista visto che in campionato il Diavolo ha ben poco da dire nelle ultime cinque giornate. L'approccio al match di domani sarà fondamentale, così come l'atteggiamento in campo. Il 100% non basterà, servirà da tutti qualcosa in più. In un'annata così deludente, i tifosi si meritano questa piccola gioia.