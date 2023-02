Olivier Giroud, il mito di Sheva e la seconda giovinezza nel Milan

MilanNews.it

Mentre il Milan sta facendo crescere a Lecce il centravanti del futuro (Lorenzo Colombo, sul quale Maldini e Massara sembrano credere molto) i rossoneri nell’immediato presente continuano ad affidarsi a Olivier Giroud, giocatore per troppo tempo fatto passare dai più come un attaccante “forte ma non fortissimo”, “buono ma non da top team europeo”. In tal senso, il tempo nei confronti di “Oliviero lo sparviero” è stato più che galantuomo, dalle soddisfazioni, in campo, al riconoscimento dei suoi meriti, al di fuori di esso.

LA RINASCITA NEL MITO DI SHEVCHENKO

A conquistare immediatamente simpatizzanti e tifosi è stata l’umiltà con cui un campione d’Europa e del Mondo si sia inserito da subito all’interno dello spogliatoio, dando estrema importanza alla maglia che avrebbe indossato di lì a qualche settimana. E non avrebbe potuto essere altrimenti, dato il posto speciale che il Milan ha sempre avuto nel cuore del francese, venuto su con il mito di Andriy Shevchenko. Come confessato a DAZN, “il mio giocatore preferito era Sheva. Mi scrive - ha proseguito Giroud - ed è diventato mio amico”. Se l’esperienza al Chelsea del transalpino si è conclusa con l’amaro in bocca nell’essere stato trattato come un giocatore prossimo alla rottamazione, va altresì riconosciuto come a Londra l’ex attaccante di Montpellier e Arsenal abbia lasciato un segno molto più profondo di quanto fatto da Sheva. Ma a Milano Olivier ha trovato una sorta di elisir dell’eterna giovinezza, in quello che è stato l’habitat naturale del suo idolo. Caratteristiche ovviamente diverse dal numero 7 ucraino, ma molto simili in quanto a dedizione ed incisività nei momenti decisivi. In inglese hanno l’espressione “clutch player”, che da noi non esiste, ma che fa riferimento a quel tipo di giocatore che, quando si alza il livello, anche lui alza il proprio: Olivier Giroud.