Olivier Giroud insegna che il gol non ha età

35 anni, a settembre 36. Olivier Girod continua a giocare a segnare come un ragazzino. Corsa, movimenti, ripiegamenti, profondità, duelli aerei e acrobazie. Nella serata di ieri, l'attaccante francese ha incantato San Siro con un gol in sforbiciata su assist al bacio di Leao. Una mezza rovesciata con il pallone che arrivava dalla sua sinistra, un tocco così fine e perfetto che neanche il migliore dei portieri avrebbe parato.

Il gol non ha età

Con la rete di ieri, Giroud è arrivato a quota 15 gol con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Una rete da vero bomber, quello un po' pazzo che si inventa qualsiasi mossa per segnare. E in questo caso si inventa un'acrobazia che, diciamoci la verità, aspettavamo un po' tutti. L'ex Arsenal e Chelsea, in Premier League, ha fatto vedere colpi che hanno fatto il giro del mondo: dalla rovesciata contro l'Atletico Madrid, allo scorpione con la maglia dei Gunners contro il Crystal Palace.

Altra prestazione top

Dopo quasi un mese, Giroud torna a giocare una partita per intero. Lo sottolinea lui stesso ai microfoni di DAZN: "L'ultima volta che ho giocato la partita per intero è stato quattro settimane fa contro il Marsiglia, avevo bisogno di giocare ma alla fine ero morto". Dopo il problema fisico che lo ha tenuto ai box per una settimana circa, il francese è tornato in tempo per la prima di campionato, giocando solo uno spezzone. Pioli gli fa aumentare il minutaggio contro l'Atalanta, ma è contro il Bologna che arriva la sua prima da titolare, con una prestazione top e con un gol magnifico.