Operazione difesa quasi conclusa. E a centrocampo e in attacco... Il punto sul mercato del Milan

Sono passati solo tre giorni dall'inizio ufficiale del calciomercato, ma il Milan è già vicinissimo a chiudere la seconda operazione: dopo aver completato il rientro dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia, che è già a disposizione di Pioli per gli allenamenti e per la trasferta di Empoli di domenica 7 gennaio, il club rossonero è ad un passo dall'acquisizione di Filippo Terracciano dall'Hellas Verona.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Milan ha raggiunto una intesa per l'acquisto del difensore classe 2003, trovando l'accordo con l'Hellas Verona sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro più 1 di bonus. Chiaramente, per far sì che l'affare sia chiuso al 100%, i club dovranno sistemare gli ultimi dettagli e poi il calciatore dovrà sostenere visite mediche e iter burocratico prima di apporre la firma sul contratto con il Milan. Probabile che, con la giornata di campionato in corso, il tutto slitti a lunedì.E ora? Completata in tempi record l'operazione 'sistemare la difesa', danneggiata dagli infortuni lunghi subiti da Tomori, Thiaw e Kalulu, nei prossimi giorni Furlani e Moncada si preoccuperanno di qualche possibile occasione di mercato. Non è da escludere, infatti, che possa servire un rinforzo a centrocampo soprattutto se Krunic dovesse lasciare Milano per il Fenerbache o per il Lione, o che si fiuti l'affare per la punta, nonostante l'exploit delle ultime settimane di Jovic faccia dormire sonni piuttosto tranquilli almeno per i prossimi sei mesi. Però attenzione: l'operazione difesa è QUASI conclusa, perché non ha da escludere che si possano intavolare trattative sia per gennaio che per la prossima estate.