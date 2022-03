Origi, Botman, Bergwijn ma anche uscite: è marzo, sembra giugno. Il punto mercato (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ore 18 del 16 marzo 2021, il Milan è in testa alla classifica del campionato ma sembra di essere al 16 giugno per la quantità di nomi e indiscrezioni che circolano attorno ai rossoneri. Sia in entrata sia in uscita, ci sono voci costanti di movimenti che potranno essere fatti con una certa libertà da fine maggio in avanti.

Il nome di Divock Origi è sdoganato da tempo come un profilo che è stato proposto ai rossoneri, ma tutto si intreccia con il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro verrà discusso a fine stagione proprio per capire come muoversi vista la sua età e anche al fatto che il Milan deve pensare a un dopo Ibra.

Costanti i contatti con gli agenti di Sven Botman, che rimane il profilo preferito per la difesa mentre non trovano conferme le voci su Bergwijn del Tottenham, anche se il discorso non è detto che non possa prendere piede in estate. Perché molto dipende anche da Ante Rebic.

L’analisi completa nel podcast. Comprende anche i nomi di Pobega e Berardi.