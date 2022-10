Origi chiama, Pioli risponde: ballottaggio aperto con Giroud verso il Torino (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il doppio poker contro Monza e Dinamo Zagabria dà ancora più certezze a Mister Pioli: chiunque giochi come centravanti, lo farà bene. Origi alla prima da titolare con il Monza ha trovato il suo primo gol in rossonero, condendo la sua prestazione anche con l'assist per il secondo gol di Brahim Diaz. Il francese, invece, si è sbloccato dopo un piccolo periodo di digiuno: la rete contro la Dinamo Zagabria, oltre ad essere decisiva per chiudere le sorti del match contro i croati, gli ridà fiducia dopo qualche prestazione non al livello del Giroud che i rossoneri hanno conosciuto.

Contro il Torino, dunque, sarà una scelta difficilissima per Mister Pioli, che dovrà mandare in campo solamente uno dei due centravanti. Il belga potrebbe essere favorito dopo gli 80 minuti giocatori da Giroud in Champions, ma il ballottaggio tra i due rossoneri rimane apertissimo. Nel podcast odierno parliamo dell'inizio di stagione del belga. Buon ascolto!