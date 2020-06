Paquetà e Bonaventura in prima linea: Pioli punta sulla loro voglia di riscatto

Questa sera, il Milan tornerà finalmente in campo e lo farà in casa della Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si ripartirà dal buon 1-1 dall'andata a San Siro, ma visti i precedenti allo Stadium ai rossoneri servirà una vera e propria impresa per strappare il pass per la finale di mercoledì a Roma. A rendere tutto più complicato ci sono poi le assenze per squalifica di tre punti fermi della formazione milanista, cioè Theo Hernandez, Castillejo e soprattutto Ibrahimovic (avrebbe comunque saltato la sfida per l'infortunio al polpaccio).

BRASILIANO TRISTE - I problemi per Pioli sono in particolare in avanti dove Rebic giocherà da prima punta (Leao ancora in panchina), mentre alle sue spalle agiranno, oltre all'inamovibile Calhanoglu, due giocatori che non arrivano da un stagione molto positiva, cioè Lucas Paquetà e Giacomo Bonaventura. Il calo di rendimento del brasiliano lo ha intristito parecchio, tanto che a gennaio sembra in procinto di andare via. Alla fine è rimasto, ma nel 2020 ha visto il campo per appena 127 minuti. Chi lo sta vedendo all'opera a Milanello, parla però di un giocatore in grande spolvero e quindi stasera avrà una grande chance per risalire nelle gerarchie di Pioli e guadagnarsi un ruolo da protagonista non solo in questo finale di stagione, ma magari anche nel Milan del futuro.

ADDIO GIA' SCRITTO - Negli ultimi mesi, è andata un po' meglio invece a Bonaventura che ha giocato con maggiore continuità (403 minuti dopo la sosta natalizia), ma nel frattempo ha saputo che il Milan non è intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza e dunque a fine stagione dovrà trovarsi una nuova squadra. Nonostante un addio già scritto, Jack è assolutamente in prima linea e anche due giorni fa è stato uno dei senatori che ha preso la parola durante l'incontro a Milanello con l'ad Ivan Gazidis. L'amarezza per la decisione del club di via Aldo Rossi è tanta, così come la sua voglia di riscatto e quindi non ci sono dubbi che questa sera contro la Juventus darà come sempre il 100%. Chissà che un grande finale di stagione non possa portare i vertici della società milanista a fare nuove riflessioni sul suo rinnovo.