Paquetà-Milan, 12 partite per evitare l'addio. Lucas può fare di più

L’avventura di Lucas Paquetà al Milan potrebbe finire già a giugno. Il centrocampista brasiliano non ha ancora convinto a pieno, non riuscendo a esprimere tutto il suo potenziale. L’ex Flamengo è arrivato a Milano nel gennaio del 2019 entrando bene nei meccanismi della squadra allenata da Gennaro Gattuso, trovando spazio e continuità. Il cambio di allenatore all’inizio di questa stagione è stato un vero e proprio problema: prestazioni da dimenticare e titolarità persa. Con Giampaolo non è scattata la scintilla, mentre con Pioli, dopo sei gare consecutive da titolare, il brasiliano è stato di fatto relegato in panchina.

PREZZO ALTO – Fortemente voluto da Leonardo, Paquetà è costato al Milan ben 38 milioni di euro. Dopo il buon inizio nei primi mesi, il cammino del giovane verdeoro non è proseguito nel migliore dei modi: pochi gol e prestazioni sotto le aspettative, che non hanno permesso a Lucas di dimostrare il proprio talento. Ora, però, il Milan deve ricavare i soldi dalla cessione del classe ’97, ormai sul mercato. Per evitare eventuali minusvalenze, il club rossonero dovrebbe sperare nell’arrivo di offerte superiori ai 30 milioni ma, a causa dell’emergenza coronavirus, il Milan difficilmente vedrà entrare nelle proprie casse una tale cifra.

PROBLEMA TATTICO – Trequartista o Mezzala? Questa è stata una delle tante domande che gli allenatori rossoneri - ma anche i tifosi - si sono chiesti. Quando è stato acquistato dal Flamengo, si parlava tanto del ruolo di Lucas come trequartista ma, appena arrivato nella Milano rossonera, il giovane brasiliano ha giocato come mezzala sinistra nel 4-3-3 di Gattuso, per poi spostarsi mezzala destra nel primo 4-3-3 di Pioli. La posizione del verdeoro, quindi, rimane e rimarrà sempre un’incognita.

MERCATO – Paquetà è stato cercato inizialmente dal PSG tramite Leonardo, che un anno prima l’aveva portato in Italia; l’offerta dell’ex dirigente rossonero non è stata ritenuta congrua dal Milan: i rossoneri volevano almeno 30 milioni, i francesi ne offrivano 20. Tramontata l’ipotesi PSG si è provato ad imbastire, come confermato anche dal suo agente, uno scambio con Bernardeschi della Juventus. Oltre all’interesse dei due top club, anche Benfica e Fiorentina hanno sondato il terreno per il centrocampista brasiliano. Restano 12 partite per dimostrare di essere ancora un valore in campo per il Milan