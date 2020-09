Paqueta, siamo quasi ai titoli di coda: con il Monza una chance da non sprecare

I titoli di coda nella cinematografia hanno due significati: il primo è quello di omaggiare tutto il team che ha partecipato alle riprese dello spettacolo ed il secondo quello di annunciarne la fine. Per Lucas Paqueta siamo ormai agli sgoccioli, a pochi minuti dal termine. Stasera il brasiliano avrà molte pressioni: contro il Monza, infatti, ne giova la sua permanenza in rossonero - e ci sarebbero più di 30 milioni di motivi per trattenerlo.

NUMERI AVVERSI - Sbarcato a Milano il 4 gennaio del 2019, Lucas Paqueta - presentato da Leonardo come uno dei nuovi talenti sudamericani - sembrava destinato a diventare il nuovo fuoriclasse dei rossoneri. 37 presenze ed 1 solo gol, evidentemente, non hanno sottolineato un'eccelsa qualità del giocatore nativo di Rio De Janeiro. Ma mister Stefano Pioli spera ancora in un suo exploit.

MERCATO - Proposto già alla Fiorentina in uno scambio con Milenkovic, Lucas Paqueta, dopo due stagioni pessime al Milan, non sembrerebbe avere un buon mercato e la migliore strategia che potrebbe trovare la società di via Aldo Rossi sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto. Tutto dipenderà dal match che avrà inizio tra poche ore a San Siro e l'ex Flamengo è obbligato a fare bene - come contro il Novara - per poter restare nel capoluogo lombardo. Il film sta per terminare ed ora il regista è al bivio: ci sarà un sequel? Oppure finirà in un modo drammatico? Lo scopriremo presto...