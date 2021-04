Parma-Milan, i convocati di Pioli: tornano Mandzukic, Leao e Diaz

Al Tardini di Parma si gioca la 30° giornata di Serie A: un crocevia fondamentale per i rossoneri, da non sbagliare. Appuntamento per domani, sabato 9 aprile alle ore 18.00: questi i giocatori convocati da Mister Pioli per la trasferta emiliana.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.