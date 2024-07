Pavlovic in cima alla lista del Milan. Si tratta con il Salisburgo: 5 milioni di distanza tra domanda e offerta. Le ultime dall'Austria

I piani di mercato del Milan in difesa sono cambiati negli ultimi giorni: per settimane, infatti, i dirigenti rossoneri hanno trattato Emerson Royal, ma ora la pista si è raffreddata dopo che Pierre Kalulu ha fatto vedere buone cose a Paulo Fonseca anche da terzino destro. E così nel club di via Aldo Rossi ha preso sempre più corpo l'ipotesi di non prendere più un esterno, ma un difensore centrale.

IL PUNTO SULLA TRATTATIVA - E il primo nome della lista è quello di Strahinja Pavlovic, giocatore classe 2001 che ha un contratto con il Salisburgo fino al 2027. Il Milan ha già trovato un accordo di massima con il serbo, mentre sta ancora trattando con il club austriaco. C'è distanza tra le parti, ma non sembra essere incolmabile: come riferisce il quotidiano Salzburger Nachrichten in Austria, il Diavolo ha infatti messo sul piatto un'offerta da 20 milioni di euro, mentre il Salisburgo ne chiede 25. Visto che l'intesa tra le due società non è stata ancora trovata, oggi Pavlovic tornerà ad allenarsi con la squadra di Pepijn Lijnders dopo le vacanze post-Europeo.

VICINO ALLA LAZIO - Il difensore serbo è già stato ad un passo dall'approdo in Serie A qualche anno fa: era l'estate 2019 e la Lazio trovò un accordo con il Partizan per la sua cessione a titolo definitivo al club biancoceleste. Sembrava tutto fatto, ma l'affare non andò in porto a causa del mancato superamento delle visite mediche da parte di Pavlovic. In carriera, il serbo ha incontrato due volte il Milan, in entrambi i casi nella fase a gironi della Champions League 2022-2023.