Perché Camarda non può ancora firmare il contratto col Milan. Il punto sulla trattativa

Al minuto 83 di Milan-Fiorentina, Francesco Camarda, subentrando al posto di Jovic, ha riscritto la storia del Milan e della Serie A. L'attaccante rossonero a 15 anni, 8 mesi e 23 giorni, ha preceduto Wisdom Amey come più giovane esordiente in Serie A, togliendo anche il primato nel club rossonero a Paolo Maldini, che esordì in A nel 1985 a 16 anni, 6 mesi e 25 giorni.

Il suo futuro sul campo è ancora tutto da scrivere e non potrà fermarsi - glielo si augura di cuore - a questi due primi record battuti. Ciò che, invece, dovrà essere scritto in tempi relativamente brevi è il suo primo contratto da professionista; essendo minorenne, Francesco Camarda potrà apporre la sua prima firma da pro solo al compimento dei 16 anni, quindi dal 10 marzo 2024 in poi, stringendo un accordo della durata massima di tre anni. Per questo motivo, il Milan è già da tempo a lavoro per provare, sin dal primo momento possibile, a blindare un ragazzo di così belle speranze con la maglia rossonera addosso.Le trattative sono da condurre con Giuseppe Riso, agente di Camarda e già procuratore di Tonali, che qualche ora fa ha confermato anche pubblicamente di seguire professionalmente il ragazzo: "Tagliare un traguardo così importante, a 15 anni, 8 mesi e 23 giorni, è un grande orgoglio per noi. La famiglia di GR ti sosterrà sempre lungo il tuo percorso". La speranza dei milanisti è che il percorso a cui fa riferimento l'agenzia di Riso sia in maglia rossonera; sono tanti, d'altronde, i top club che hanno messo già da tempo gli occhi su Camarda, ma il Milan ha tutta l'intenzione di non sfarsi sfuggire un calciatore predestinato, cresciuto in rossonero e che ama il rossonero, proponendogli anche un contratto a cifre molto importanti per un ragazzo prossimo ai 16 anni.