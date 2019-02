Piatek a Przeglad Sportowy: "Spero che il Milan torni grande grazie a me. Ma certe copertine sono esagerate"

Piatekmania in Italia e non solo, anche in Polonia tutti parlano del bomber rossonero. Krzysztof ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a Przeglad Sportowy, con una prima pagina dedicata tutta a lui dal titolo 'Pronto per qualsiasi sfida'. Il numero 19 si racconta a trecentosessanta gradi: “Ho lasciato la Polonia quando ero pronto per tutte queste sfide sotto ogni punto di vista - riporta Gazzetta.it -: fisico, mentale, tecnico. Avrei potuto farlo prima, ma ho preferito rimanere per un anno in più e assolutamente non me ne pento”.

La popolarità delle ultime settimane: “Se avessi tutte le qualità di cui parlano i giornali, sarei il miglior giocatore della storia. Spero che il Milan torni grande grazie a me e che un giorno sarò davvero degno di quei paragoni. A mio avviso certe copertine sono esagerate. Prendo solo una parte di quelle lodi. Sono soddisfatto dei gol, non del fatto che grazie a loro ho trovato le copertine”.

Il gruppo a Milanello: "Paquetá sa come voglio la palla, ha grandi capacità tecniche e si sta formando un grande gruppo con quelli con cui mi siedo a tavola durante i pasti, cioè Calhanoglu, Bakayoko, lo stesso Lucas, Kessié, Rodríguez e Borini. Abbiamo creato una vera squadra”.