Piatek, è il momento di sbloccarsi: il 4-3-3 di Pioli può aiutare la rinascita di Kris

Il lavoro che attende Stefano Pioli al Milan è tanto e tra le prime cose da fare c'è sicuramente quello di recuperare Krzysztof Piatek, che è apparso parecchio in difficoltà in queste prime sette giornate di Serie A. Riavere il vero bomber polacco sarà fondamentale per il tecnico milanista, che ha già fatto capire di volerlo riavvicinare alla porta perchè lui è un grandissimo centravanti d'area di rigore.

AL CENTRO DEL TRIDENTE - Il feeling con Giampaolo non è stato dei migliori e dunque il cambio di allenatore potrebbe essere la classica occasione per una rinascita. Ad aiutare Piatek ci sarà poi il modulo che utilizzerà Pioli, cioè il 4-3-3: come spiega gazzetta.it, si tratta infatti del sistema tattico con cui il polacco ha maggiore confidenza perchè è giocando al centro di un tridente che sa esprimersi al meglio.

A SECCO SU AZIONE - Dopo il pazzesco avvio della scorsa stagione, quest'anno Kris non si è ripetuto, anzi i numeri dimostrano che sta attraversando un momento di crisi: nessun gol nelle amichevoli estive, mentre nelle gare ufficiali ha segnato solo due reti su rigore (è ancora a secco su azione). Con il cambio di allenatore, in via Aldo Rossi si augurano che tutta la squadra abbia una reazione, in primis Piatek che deve cercare di sbloccarsi il prima possibile perchè è chiaro che l'obiettivo Champions passa necessariamente anche dai suoi gol.