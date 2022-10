Pioli a DAZN: "Andiamo avanti con i nostri prinicipi. Brahim? Gli avversari faticano a prenderlo. Charles sa che può fare di più"

MilanNews.it

Intervistato a DAZN, Stefano Pioli ha commentato così il successo contro il Monza: "Potevamo gestire un po' meglio il pallone nel primo tempo facendoli correre un po' di più però è andata bene".

Sulla gara: "La squadra ha cominciato bene la partita: ha rischiato poco e costruito molto. Tutte cose molto positive se non ancora qualche qualche soprattutto nella gestione che poi non ci permette di controllare meglio la partita"

Su Brahim: "Gli piace agire sul centro-destra, oggi doveva stare più alto. Quando sta bene si vede, ha la gamba fresca, gli avversari faticano a prenderlo. Ha avuto un affaticamento muscolare: non sembra nulla di grave nè per lui, nè per Dest".

Su De Ketelaere: "Ci dimentichiamo che Brahim è il terzo anno che è con noi, mentre Charles qualche mese. Pensavo di farlo giocare nei 15 minuti finali. Ha la qualità per incidere nella nostra fase offensiva. Deve fare di più, lo sa anche lui. Percorso che necesttià ancora del tempo, ma conta la volontà del ragazzo. La differenza la fa lo spirito di squadra".

Su Messias: "Ha fatto tutta la fascia, si è sacrificato tanto con quantità e qualità. Ha fatto un'ottima gara".

Sui gol subiti: "Dovuti a qualche disattenzione, oggi alla qualità di Ranocchia. L'importante è seganre tanti gol. Cerchiamo di andare avanti con i nostri concerti e nostri prinicipi".

Sui cambi: "A voi paice il termine turnover, ma i miei giocatori sanno che ho tanta fiducia e ho tanti titolari. Se non avessi avuto problemi con gli infortuni avrei fatto molte più rotazioni: ho la fortuna di avere una squadra forte. Ho messo in campo una squadra forte, in panchina c'erano altri giocatori forti e anche martedì sarà così".