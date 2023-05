Pioli a DAZN: "Il risultato di oggi complica il nostro futuro in campionato, quindi martedì dovremo fare una grande partita"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Spezia-Milan: "Partita già vista? Ci è mancata continuità durante la gara, ci serviva più ritmo e velocità. È stata una partita equilibrata, discreto primo tempo, poi nel secondo dopo il gol ci siamo disuniti. Prestazione non per le nostre possibilità".

Si può ribaltare l'Inter?

"Giochiamo una partita con la quale possiamo entrare nella storia, dobbiamo credere di poter battere l'Inter se, chiaramente, giochiamo il nostro calcio a livello di attenzione, energia e qualità. Nelle ultime due partite non siamo stati all'altezza: possiamo giocare molto meglio".

La Champions ha inciso?

"È normale che la Champions ce l'abbiamo in testa ed è normale essere delusi dall'andata, ma sapevamo quanto fosse importante oggi. Questa partita oggi complica il nostro futuro in campionato, quindi vuol dire che martedì dovremo fare una grande partita. Non è che ci rimangono molte possibilità di rendere positiva questa stagione... Dobbiamo credere di avere le possibilità di battere l'Inter".

Cosa vi hanno detto i tifosi?

"Ci hanno spronato e stimolato per dare tutti il massimo".

Rimpianto per non essere arrivati bene a questo punto della stagione?

"Quattro giorni prima dell'andata abbiamo giocato una delle migliori gare contro la Lazio, poi i primi 20 minuti del derby ci hanno cambiato le cose. Sappiamo che dovremo fare una gara simile al secondo tempo".

Come stanno Leao e gli infortunati?

"Oggi sono rimasti a casa chi non era in grado di giocare oggi, ma che potrebbero esserci martedì e stiamo facendo di tutto per recuperarli. Anche i cambi di oggi erano in quella direzione. Se convoco Leao gioca titolare? Sì, credo di sì".