Pioli a DAZN: "Le fatiche della settimana si sono sentite. Dobbiamo continuare con questa compattezza"

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel post partita di Monza-Milan.

La squadra ha ricominciato a saper soffrire, in senso positivo: “Sì, assolutamente. Quando c’è da difendere dobbiamo farlo tutti insieme. Chiaramente possiamo fare meglio, si sono sentite le fatiche di una settimana impegnativa dal punto di vista mentale e fisico. Potevamo chiuderla, ma vincendo con questo spirito diventa una settimana molto positiva. Solamente lavorando tutti insieme possiamo tornare a fare grandi risultati”.

È tornato il Milan del 2022? “Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, poi la pressione del Monza dovevamo superarla con movimenti più incisivi dei nostri attaccanti. Dobbiamo assolutamente continuare con questa compattezza”.

Siete usciti da una grande difficoltà. Passando a tre hai accettato dei compromessi, ora avete ritrovato spirito e compattezza. Cosa ti piacerebbe ritrovare ora? “Il passettino in più è una costruzione più precisa e continua, palleggiare bene per superare la pressione degli avversari. Poi le partite cambiano, nel secondo tempo il Monza è venuto a uomo, abbiamo cambiato posizioni in campo e dobbiamo sviluppare meglio. Ci lavoreremo, i prossimi impegni sono difficili e importanti. Ora recuperiamo energie, aver vinto 3 partite lavorando tanto e soffrendo tanto… Ora recuperiamo energie e ci prepariamo al meglio per l’Atalanta”.

I movimenti degli attaccanti: “Avevo scelto due attaccanti di velocità, di profondità per superare la loro pressione. Qualche volta ci siamo riusciti, altre volte no. Si può sicuramente fare meglio, finché abbiamo avuto le energie fisiche abbiamo fatto una buona partita. Il Monza era la squadra con la striscia positiva più lunga della Serie A. Aver vinto è importante per la nostra crescita”.

Su De Ketelaere: “Io credo che gli manchi solo il gol. È giovane, è un ragazzo che sperava di riuscire a fare di più, un gol significherebbe tanto. Arriverà, le occasioni le sta avendo. Le qualità ci sono, basta continuare a credere in noi stessi”.

Tre vittorie per 1-0, il Milan è guarito? ““Sono state tre vittorie molto importanti, anche se quella di Champions non ci permette di essere troppo sereni. Se continuiamo a non prendere gol abbiamo le qualità per vincere. Ripartiamo da qui con grande forza”.