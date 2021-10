Pioli a DAZN: "Vittoria pesante: il dinamismo mancato a Liverpool lo abbiamo proposto oggi. Scudetto? Cavalchiamo l'entusiasmo"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Atalanta-Milan: "Noi dobbiamo giocare per vincere ogni singola partita. Abbiamo fatto una grande prestazione, con intensità, qualità ed energia. È una vittoria pesante che conclude un periodo molto impegnativo, in cui la squadra ha sempre risposto anche alle sconfitte. Stiamo crescendo e dobbiamo assolutamente continuare così".

Sui goal subiti: "Importante vincere. Sul secondo goal c'è un fallo clamoroso, non capisco come non si faccia a fischiarlo. Ma non m'interessa... Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei giocatori: ce la siamo giocata alla pari con una squadra che da 4 anni è ai vertici del campionato e che fa molto bene in Champions".

Sulle prestazioni dei singoli: "Ho chiesto uno sforzo importante. Brahim e Leao? Per gli attaccanti è più facile correre in avanti, cercando di essere pericolosi. Sono ragazzi con grandi qualità tecniche: abbiamo fatto bene la partita e sono soddisfatto della prestazione. È bello quando preparazione e interpreatazione della partita vanno di pari passo".

Sulla prestazione: "È due anni che questa squadra sta giocando in un certo modo e ottiene risultati importanti. Ma dobbiamo restare umili. Conoscevamo il nostro avversario: abbiamo provato a svuotare un po' il centrocampo trovando talvolta delle situazioni favorevoli. Quello che non abbiamo fatto bene nella prima mezz'ora di Liverpool, dove non eravamo stati dinamici, l'abbiamo fatto oggi: chi è marcato si deve muovere per ricevere, che sia un terzino, il mediano o il trequartista".

Su Kessie: "Non ho dubbi sulle sue qualità e sui suoi atteggiamenti. È dentro il nostro lavoro, ma per il fisico che ha ha bisogno di più tempo. Oggi ha fatto una partita strepitosa: la prestazione di oggi mi ha ricordato quelle dell'anno scorso. Ho tante partite e tante soluzioni".

Sulla Serie A: "La Serie A sta migliorando grazie a tanti allenatori che fanno un calcio più propositivo. La Champions ci sta aiutando, ci ha fatto capire che serve legare intensità e qualità; sono cresciuto anche io, con il club che mi ha sostenuto e tutelato. Abbiamo le stesse motivazioni e ambizioni. Il Napoli è davanti a noi, la Juve rientrerà, l'Inter e l'Atalanta sono fortissime. Sarà una battaglia e noi vogliamo esserci fino alla fine".

Sulle parole di Tonali: "Devono cavalcare l'entusiasmo: non è che quando andiamo male dobbiamo deprimerci e quando andiamo bene... È giusto che i miei giocatori pensino di essere migliori degli altri, poi sta a noi dimostrarlo partita dopo partita. Se continuiamo così possiamo dire la nostra fino alla fine. Il campionato è molto lungo, la Champions non vogliamo mollarla, ma ci proveremo".

Su Leao e Rebic: "Ci tengo a fare i complimenti a Leao e Rebic, con loro abbiamo molta più profondità".