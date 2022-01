Pioli a Mediaset: "L'approccio alla gara è colpa mia. Tomori? Mi auguro nulla di grave"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Genoa. Queste le sue parole:

Sulla partita e l'approccio alla gara.

"Evidentemente non ho fatto un gran lavoro perchè non abbiamo approciato bene la partita. Se non entri in campo coin l'attenzione necessaria, ci sono errori. E' colpa mia. Nel primo tempo c'è stata troppa poca energia. Siamo entrati troppo disattenti poi siamo stati bravi a riprenderla ma dobbiamo lavorare meglio. Ci tenevamo a passare il turno"

Sull'incisività della fascia sinistra rispetto a quella destra.

"Non credo che sulla fascia destra siamo meno forti della sinistra. Anche sulla destra abbiamo messo bei palloni con Florenzi, Messias e Saelemaekers. La squadra è equilibrata e dobbiamo giocare a ritmi alti se no diventiamo prevedibili. Gli errori del primo tempo sono dovuti a una brutta interpretazione della squadra, non a errori dei singoli. Sulla sinistra abbiamo giocatori più di strappo e capaci di saltare l'uomo"

Sui tanti infortuni.

"Ne stiamo venendo fuori. A novembre abbiamo avuto troppi infortuni, costringendo tantissimi giocatori a giocare più partite. Ora ne stiamo uscendo, è una stagione difficile, con tante variabili ma dobbiamo essere bravi a lavorare e a interpretare le partite come facciamo di solito. Più giocatori abbiamo a disposizione meglio è per la squadra anche oerchè avere più caratteristiche è fondamentale.

Su Tomori

"Tomori ha sentito un fastidio al ginocchio e non ce la faceva a giocare. Tomori è un giocatore importantissimo per noi, domani farà degli accertamenti ma ci auguriamo che non sia nulla di grave. Spero di averlo lunedì perchè abbiamo altre assenze.