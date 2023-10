Pioli a Milan TV: "A Dortmund non ancora decisiva. Ogni minimo dettaglio è importante. C'è qualche assenza, ma capita quando si gioca davvero tanto"

Stefano Pioli, in vista della sfida di domani contro il Borussia Dortmund in Champions League, ha parlato ai microfoni di Milan TV a Milanello questa mattina prima di partire per la Germania. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero, in attesa di quelle in conferenza stampa allae ore 19.

Sulla sfida: "Si cerca di preparare tutto perché è la Champions: ogni minimo dettaglio è importante. E' altrettanto vero che ci immergeremo in un'atmosfera adrenalinica ed elettrizzante ma questo potrà anche servire per farci entrare bene in partita. Quello che conta alla fine è giocare bene"

Sul Borussia Dortmund: "Squadra che ha numeri casalinghi importanti: in Bundesliga non perde da un anno, in Champions addirittura da due. Conosciamo benissimo le difficoltà che incontreremo: una squadra tecnica ma allo stesso tempo energica e intensa. Servirà una prestazione di alto livello. Non sarà ancora decisiva ma importante, questo sì"

Sul girone: "Sarà un girone equilibrato: ogni singola partita diventano molto importanti. Per questo cercheremo di mettere in campo la nostra miglior prestazione possibile, anche perchè non siamo riusciti a vincere in casa nella prima partita. Ottenere un risultato positivo sarà importante"

Sul calendario: "Questa è la base di una stagione competitiva e impegnativa come abbiamo noi. Mantenere un livello di disponibilità, attenzione e prestazione da parte di tutti i giocatori credo che sia molto importante. C'è qualche assenza ma capita quando si gioca davvero tanto, assolutamente troppo. Però saremo pronti"