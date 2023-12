Pioli a Prime: "Abbiamo solo questa possibilità, non c'è spazio per i rimpianti"

Mister Stefano Pioli ha parlato a Prime Video nel pre partita di Newcastle-Milan di Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

Missione possibile? “Deve essere così, dobbiamo pensare così. L’avversario qui è tosto, intenso. Dobbiamo credere nelle nostre qualità, nelle nostre caratteristiche per poter vincere questa partita perché abbiamo solo questa possibilità”.

È una gara fisica e mentale? “Io credo molto mentale, bisogna starci dentro in queste partite. Sappiamo che intensità metteranno, sappiamo che potremo avere difficoltà. Le partite sono lunghe, cambiano, dobbiamo starci dentro fino alla fine. All’andata non siamo riusciti a fare gol ma siamo riusciti a metterli in difficoltà”.

L’andata è un po’ un rimpianto? “Sì, ma non è questo il momento di parlare di queste situazioni. A fine partita faremo le valutazioni di tutto il nostro percorso nel girone. Abbiamo avuto situazioni che dovevamo sfruttare meglio in tutte le partite. Credo che solo a Parigi la squadra abbia perso, tra virgolette, meritatamente contro un avversario che ha giocato meglio di noi. Nelle altre partite credo che il livello sia stato alto, vicino ai nostri avversari, ma per tanti piccoli dettagli che a questi livelli possono fare la differenza non siamo riusciti a portare a casa altri risultati. Ora dobbiamo pensare solo di avere più efficacia nelle due aree, sono quelle le situazioni che abbiamo pagato a caro prezzo in questa Champions”.

Quali sono i pericoli del Newcastle? “È una squadra molto verticale, con giocatori di qualità come Joelinton che si inserisce tanto. Ha grande fisicità, con tantissimi cm sulle palle inattive. È una squadra completa, dobbiamo prestare attenzione a tutte le situazioni difensive”.

Il ritorno di Ibra: “L’ho sentito, non è qui con noi e non credo abbia parlato con i ragazzi della partita. Inizia un nuovo percorso della sua carriera, lo farà come ha sempre fatto: con intelligenza, rispetto e grande motivazione. Sarà una risorsa per il club, per i giocatori e per me e per tutto quello che riuscirà a dare”.