Pioli a Sky: "Abbiamo lottato contro una squadra forte, potevamo anche vincerla. Jack? Ho bisogno di giocatori così"

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Sulla gara: "Ero sicuro che avremmo fatto la prestazione, i ragazzi hanno lavorato con attenzione. La squadra ha lottato contro una squadra molto forte, ci sono venuti a mancare giocatori importanti, chi è subentrato lo ha fatto con atteggiamento giusto. Peccato non aver fatto un gol in più, ci sono state situazioni dove la palla per poco non è entrata".

Sul gruppo: "Ho trovato molta disponibilità fin dall'inizio, per fare un lavoro profondo serve tempo, lavoriamo insieme solo da 45 giorni con due soste. L'atteggiamento mi sta piacendo, le piccole disattenzioni le abbiamo pagate a caro prezzo, stiamo iniziando a giocare da squadra".

Su Piatek: "Ha lavorato tanto per la squadra, ha avuto le sue occasioni, l'importante è continuare a crearle. Per gli attaccanti va un po' a momenti, sta lavorando bene, deve fare un piccolo sforzo in più. E' un momento in cui bisogna reagire, sono soddisfatto del lavoro che sta facendo. Il gol per un attaccante è importante, anche per noi. Oggi potevamo anche vincerla".

Sugli errori: "45 giorni sono veramente pochi. Se pensiamo ad un inizio stagione ora saremmo a metà agosto. Sono contento della squadra, ho portato principi diversi dal lavoro precedente, i ragazzi stanno lavorando bene, ma non siamo a metà agosto. Abbiamo affrontato squadre forti e siamo stati all'altezza, ce la siamo giocati con la Lazio, con la Juventus... I ragazzi devono capire che certi valori ce li abbiamo a patto che lavoriamo da squadra".

Su Bonaventura: "E' un giocatore intelligente e io ho bisogno di giocatori intelligenti che sappiano muoversi. Mi auguro che la sua condizione fisica gli permetta di giocare con più continuità".

Sul momento: "Il momento psicologico non può essere dei migliori, non possiamo avere quella serenità che permetterebbe di esprimerci al meglio. Dobbiamo fare un piccolo sforzo, il fatto che concludiamo tanto è significativo della nostra fase offensiva, possiamo e dobbiamo lavorare ancora meglio".