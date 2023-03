Pioli a Sky: "Occasione persa, siamo delusi. Leao? Il contratto non lo sta condizionando, deve stare di più dentro la partita"

Sulla ripresa: "Non pensavamo di averla chiusa dopo il gol. Nel primo tempo volevamo essere più pericolosi, la Salernitana ci ha creato problemi. Una squadra che va in vantaggio deve fare di più per vincere la partita. Dopo il pareggio, che era evitabile, la partita è diventata scorsa. E' un'occasione persa, è inutile girarci tanto intorno".

Su Ibra: "E' un giocatore importante per noi. Lo abbiamo cercato con le palle alte. Vedremo che scelte fare per Udine. Ora analizzeremo la partita con i ragazzi, sappiamo che dobbiamo fare molto meglio".

Su Leao: "Non penso che la questione del rinnovo stia condizionando le sue prestazioni. Deve stare di più dentro la partita, a volte dobbiamo cercarlo di più. Abbiamo concluso tanto, ma poche volte in porta".

Sulle differenze con l'anno scorso: "Siamo sempre uniti e coesi. E' cambiato che non stiamo trovando quella continuità che serve in campionato. Lo stesso discorso vale anche per le altre, tranne che per il Napoli. Stiamo facendo meglio, ma dobbiamo crescere ancora tanto, soprattutto a livello di mentalità. Dalla Champions dovevamo prendere l'entusiasmo".

Su cosa si porta a casa di buono dalla gara di stasera: "La voglia di provare a vincerla fino alla fine. Però ripeto che siamo delusi perchè possiamo fare molto meglio. Dopo averla sbloccata dovevamo fare meglio. In occasione del gol subito potevamo fare meglio".