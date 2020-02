Pioli carica i suoi: un Milan con la "faccia di Ibra" per provare a sfatare il tabù big match

In campo con la "faccia di Ibra". Alla vigilia del match, Stefano Pioli ha caricato i suoi invitandoli a prendere esempio dal campione svedese. Perché Zlatan sa bene come si affrontano determinate sfide. Con quale rabbia e determinazione. Ecco perché i compagni farebbero bene a emularlo. È impossibile, ovviamente, giocare come Ibrahimovic: il suo talento è inarrivabile. Ma imitarne lo spirito sì, quello si può.

CARICA PIOLI - "I derby non si giocano, si vincono". Un Pioli carico e motivato ha provato a spronare il gruppo. Perché battere l’Inter avrebbe un peso specifico non indifferente. Sarebbe una scarica positiva, benzina nelle gambe in vista del lungo rush finale. Ma la stracittadina è ormai diventata una sorta di tabù per il Milan, che in campionato non batte i cugini ormai da (troppi) anni. Insomma, l’Europa passa anche da questa sfida.

QUANTE DELUSIONI - Derby ma non solo: i rossoneri in questa stagione hanno dimostrato di soffrire i big match a prescindere dal colore dell’avversario: 2-0 proprio con l’Inter, 2-1 con Roma e Lazio, 1-0 con la Juve, addirittura 5-0 con l’Atalanta. E parliamo, ovviamente, di sconfitte. Solo delusioni, dunque, per una tifoseria abituata a ben altri risultati. È il momento di invertire la tendenza, conquistando almeno il primato cittadino.