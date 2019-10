Pioli chiarisce la sua posizione su Leao: il portoghese e Piatek alternativi nel suo 4-3-3

"E' più un attaccante centrale che un attaccante esterno, ha grande potenziale e tante doti, è un prospetto importante per darci subito dei risultati". Questo quanto dichiarato da Stefano Pioli in conferenza stampa, a confermare le impressioni tattiche già emerse negli scorsi giorni. Leao, oltre ad essere chiaramente una prima punta, è anche l'unica alternativa di ruolo a Piatek, aspetto da non sottovalutare in un'ottica di scelte. Difficilmente quindi vedremo i due calciatori in coabitazione come accaduto saltuariamente con Giampaolo.

IL PUNTO SUL PORTOGHESE - Leao ha dato dimostrazione di poter cavarsela egregiamente anche come esterno offensivo, ma è chiaro che il suo ruolo è un altro. Se Pioli dovesse quindi insistere con Piatek, cercando il recupero del polacco, è chiaro che il portoghese dovrà accontentarsi almeno inizialmente della panchina. O Piatek o Leao dunque, nella speranza che il Pistolero torni presto ad essere decisivo, anche senza l'apporto del collega ex Lille.

LA STORIA SI RIPETE - Il dualismo Leao-Piatek, in rigoroso ordine alfabetico, è una sorta di replica di quanto accaduto la scorsa stagione, quando Gattuso era impossibilitato a schierare insieme Higuain-Cutrone prima e Piatek-Cutrone poi. Non un grosso problema se il Milan dovesse riuscire a riaccendersi in avanti, soprattutto con un apporto maggiore da parte degli esterni offensivi. Tuttavia, se i problemi dovessero sussistere, rinunciare a Leao dall'inizio (così come lo stesso Piatek) sarebbe una forzatura vera e propria.