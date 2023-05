Pioli e l'inversione dei fattori: ecco cosa dovrebbe fare per ridare fluidità al gioco

MilanNews.it

Il ritorno al 4-2-3-1 è stata la mossa che ha permesso al Milan di ritrovare certezze e equilibri che erano andati persi, specie con il ritorno al “sistema scudetto” ovvero abbandonando l’idea del trequartista classico per mettere Rade Krunic sulla trequarti. La variante messa in mostra contro il Napoli in campionato, ovvero con Bennacer in pressione sul costruttore del gioco (nel caso specifico Lobotka) è diventata una regola che, tuttavia, ha portato a degli effetti negativi nella costruzione complessiva del gioco.

REGIA SPENTA

Il tenere Tonali e Krunic davanti alla difesa, infatti, ha impoverito l’impostazione primaria della manovra. Perché né Sandro né Rade hanno le doti di scrittura del gioco che ha Bennacer. L’algerino ha una visione di gioco unica all’interno della squadra e portarlo a fare il primo pressatore alto nella fase di non possesso sta togliendo fosforo vitale per leggere le azioni e dettare i ritmi della manovra. Krunic, nella posizione che Pioli ha disegnato a Bennacer da un mese a oggi, è certamente più portato per doti fisiche e di lettura mentre Ismael sarebbe molto più utile vicino ai due centrali, che avrebbero un giocatore di costruzione puro al quale affidare il pallone.

CATAPULTE

Di fatto, i cambi gioco per aprire le squadre avversarie, sono affidati a Mike Maignan e, quando gioca, a Simon Kjaer ovvero gli altri due calciatori dotati di un piede raffinato in fase di rilancio. Non è un caso che da quando Bennacer ha alzato il suo raggio d’azione, il Milan si sia affidato spesso ai lanci lunghi per la sponda aerea di Giroud, saltando la costruzione via terra che, invece, non solo è sempre stato un tratto distintivo del Milan di Pioli, ma ha spesso messo in difficoltà i sistemi difensivi avversari. Riportare Rade e Isma nelle loro posizioni ideali, probabilmente, rinnoverebbe quei principi di gioco che con questa configurazione vengono un po’ meno.