Pioli e un destino ormai inevitabile: il suo ciclo al Milan si è chiuso

Intervenuto ieri in conferenza stampa dopo il match perso contro la Roma, Stefano Pioli ha risposto così ad una domanda sul suo futuro: "Cosa cambia nel mio futuro? Portate pazienza fino alla fine del campionato, poi tireremo le somme io e la società e affronteremo il discorso". In realtà, nonostante queste parole, il suo destino sembra essere già scritto: al termine della stagione, il tecnico di Parma saluterà il Milan perchè il suo ciclo è arrivato alla sua fine naturale.

PIETRA TOMBALE - Le sette vittorie di fila di qualche settimana fa avevano dato qualche chance di conferma in più a Pioli, così come le parole di alcuni dirigenti di via Aldo Rossi (Scaroni prima di Fiorentina-Milan: "Ho sempre detto che Pioli resta, perché a me piacciono gli allenatori che vincono e, siccome stiamo facendo bene, mi piace Pioli. A parte che è una persona fantastica, siamo tutti affezionati a lui e lui è affezionato a noi"). Ma l'eliminazione dall'Europa League, arrivata dopo due prestazioni molto negative, sembra essere stata la pietra tombale sul futuro in rossonero di Pioli, nonostante abbia ancora un anno di contratto (scadenza 2025).

ADDIO ANCHE PER I TIFOSI - Anche per i tifosi, il cambio di allenatore a fine stagione è inevitabile: "Conti alla mano a questo punto il cambio dell’allenatore è ormai doveroso dinanzi ad un Milan da tempo noioso, privo di gioco, confuso, inadeguato ed impreparato specie nelle partite decisive, altalenante e chi più ne ha più ne metta, un Milan che ha bisogno di un cambio di rotta, di nuovi stimoli e soprattutto di ritrovare il gioco ormai da tempo smarrito!" il pensiero di Luca Lucci, capo della Curva Sud Milano. Il ciclo di Pioli, che ha avuto il grande merito di aver riportato ad alti livelli il club di via Aldo Rossi (scudetto vinto e semifinale di Champions League dopo parecchi anni), è arrivato alla sua conclusione naturale. Andare avanti così non servirebbe davvero a nessuno.