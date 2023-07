Pioli: "Non è un passo indietro rispetto al Real. Chukwueze? Cercavamo un giocatore con le sue caratteristiche"

vedi letture

Il Milan ha perso la sua seconda amichevole in terra americana contro la Juventus, anche se la sconfitta è arrivata ai calci di rigore dopo che, al termine dei 90 minuti, il risultato era rimasto fisso sul 2-2 (reti di Thiaw e Giroud). Stefano Pioli, però, non fa allarmismi in conferenza stampa subito dopo la gara di Los Angeles: "Non è un passo indietro rispetto alla sfida con il Real Madrid. Chi ha cominciato la partita oggi si allena soltanto da sette giorni”.

Soluzioni diverse

Il tecnico del Milan, le cui parole sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, si è lungamente soffermato sui singoli, prima dando indicazioni sul capitano Davide Calabria che è uscito al ventesimo minuto del primo tempo per un problema muscolare: "Ha avuto un affaticamento, dice di essersi fermato in tempo”. Per il terzino un affaticamento muscolare alla coscia destra che sarà valutato nei prossimi giorni. Tanti i discorsi anche sui nuovi arrivati e sul loro inserimento, specialmente a livello tattico. Su Christian Pulisic: "La sua condizione fisica sta migliorando, sono solo due settimane che lavoriamo. Può giocare a destra, sinistra o sulla trequarti, è intelligente e ha qualità. Coppia con Leao? Dopo una palla inattiva si sono scambiati di fascia, ma abbiamo Leao molto forte a sinistra, Chukwueze molto forte a destra, Pulisic che può giocare molto bene ovunque”. Un commento non poteva mancare anche su Ruben Loftus-Cheek: "Lui e Pulisic si allenano insieme solo da pochi giorni, ma hanno caratteristiche che si incastrano bene. Sono contento di come si stanno muovendo, hanno bisogno di tempo di adattamento. Sono giocatori maturi che però cambiano avversari, campionato e compagni. Chiaro che ci sono tante cose che possiamo fare meglio".

Chukwu Chukwu

Inevitabile poi la domanda su Samuel Chukwueze che, ieri, a Milano, è stato ufficializzato come nuovo acquisto del Milan. Dopo il Real Madrid il tecnico rossonero aveva dribblato la questione, nel post Juventus, invece, ha potuto finalmente parlare apertamente anche dell'esterno nigeriano arrivato dal Villarreal: "Ci eravamo parlati un paio di volte, cercavamo un giocatore con queste caratteristiche. E' veloce, tecnico, forte nell'uno contro uno e attacca la profondità. Mi sembra un attaccante esterno completo, ma finché non lo alleno non lo posso dire". In attesa di abbracciare Chukwueze, il Milan avrà ancora un'altra amichevole statunitense, contro il Barcellona e l'allenatore del Milan vuole tenere alta la guardia e provare a migliorare gli scenari tattici che chiede di mettere in campo ai suoi giocatori: "In costruzione cerchiamo di leggere gli spazi che ci lasciano, di variare per avere il dominio della partita". Tutte le amichevoli, al di là del risultato, sono importanti in vista della stagione: "Queste gare sono importanti perché ci danno la condizione giusta per il campionato. Il prossimo impegno sarà molto difficile, ogni partita ci dice qualcosa, speriamo di arrivare a inizio campionato nella migliore condizione possibile".