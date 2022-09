Pioli recupera Rebic per l'Empoli, ma servirà ancora tempo (PODCAST)

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Recupero importante per Mister Pioli. L'allenatore rossonero, nella conferenza odierna, ha annunciato il ritorno tra i convocati di Ante Rebic, rimasto ai box per oltre un mese a causa del fastidio alla schiena che gli impediva di allenarsi con il resto del gruppo. L'attaccante croato ora sta bene, e Pioli ha a disposizione una pedina in più dalla panchina, sia come sostituto di Leao, sia come sostituto di Olivier Giroud, titolare anche nelle due partite con la nazionale Francese durante questa sosta per le nazionali. Sarà un'occasione importante per Ante, anche per rimettere minuti nelle gambe.



Nel podcast odierno analizziamo quello che è il recupero di un giocatore importante come Rebic, che torna - finalmente - a disposizione di Pioli. Buon ascolto!