Più ammonizioni che gol. Morata al Milan si è perso e le strade potrebbero già separarsi

La spirale negativa nella quale è precipitato Alvaro Morata sembra non aver fine. Anche con la Dinamo Zagabria un'altra prestazione ben lontana da quel che ci si aspetta da un centravanti e la sostituzione all'intervallo rende bene l'idea della situazione.

A Zagabria lo spagnolo ha toccato 21 palloni, col 73% di precisione passaggi, 4 duelli vinti su 6, ma soprattutto zero tiri in porta e zero tiri fuori. Non è una novità: in Champions League siamo fermi al gol segnato al Real Madrid, per il resto media di un tiro a partita e di 0.4 tiri in porta a partita. In campionato le reti complessive sono 5, con una media di 1.7 tiri a partita e 0.6 tiri in porta a partita. Davvero troppo poco per chi è stato scelto per sostituire Olivier Giroud. Il francese, un anno fa di questi tempi, era già in doppia cifra in campionato e con un numero importante di assist; mentre lo score in Champions era identico.

Un altro dato sia indicativo: delle 20 squadre di Serie A, solo Monza e Parma hanno il centravanti che ha segnato meno reti di Morata. Parliamo di due squadre che non a caso si trovano in una posizione complicata di classifica. Non lo scopriamo oggi, Morata, non è mai stato uno che ha segnato a raffica e ha sempre preferito giocare con un'altra punta al fianco: l'Atletico, salvo rare eccezioni, ha sempre giocato col tandem in attacco; così come la Juventus nei quattro anni in cui ha giocato. Non è andata benissimo al Chelsea dove era spesso utilizzato come unico terminale offensivo.

Al Milan, pur segnando poco, si era comunque fatto apprezzare per l'impegno e la grande dedizione al servizio della squadra. Da qualche settimana si è persa anche la verve. Dalle pagelle di MilanNews.it per la partita contro la Dinamo (voto 4): "Un attaccante che come primo obiettivo non ha girarsi verso la porta avversaria come può essere incisivo? Anche contro la Dinamo non trova mai la posizione giusta in campo, di tirare in porta non se ne parla e Conceiçao lo lascia sotto la doccia all’intervallo". Altro 4 qualche giorno prima contro il Parma: "Dopo l’abbonamento alle ammonizioni, ne ha sottoscritto un altro ovvero quello ai fuorigioco. Finisce sempre oltre la linea e non dà mai la sensazione di poter fare male agli avversari. Ecco perché serve prendere Gimenez domani". Insufficiente anche contro il Girona (5.5), bocciato contro il Como (5). Il leit motiv è lo stesso: "Fa tutto tranne l'attaccante".

Un altro dato è indicativo: a oggi Morata ha più ammonizioni (8, che hanno portato a due turni di squalifica) che gol fatti (6). Roba più da mediano che da centravanti. E le strade potrebbero separarsi con largo anticipo, con il Galatasaray che ha deciso di spingere per prenderlo in questa sessione di mercato, dopo il grave infortunio subito negli scorsi mesi da Mauro Icardi.