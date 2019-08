Più gioco e rifornimenti, Giampaolo al lavoro per riaccendere Piatek: ma lui deve fare di più

Un’estate a digiuno. Ci sta. In fondo, le amichevoli lasciano il tempo che trovano. Il problema, semmai, è che il Pistolero è rimasto a guardare anche alla Dacia Arena. Poco male: Krzysztof avrà tempo e modo per rifarsi. Come riporta Tuttosport, mister Giampaolo, dopo la sconfitta di Udine, sta lavorando non solo per migliorare l’intero impianto di gioco del Milan, ma anche per riaccendere il polacco.

INCEPPATO - Come detto, l’estate di Piatek è stata tutt’altro che esaltante. Kris è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultima stagione (30 gol segnati tra Genoa e Milan), ma è innegabile che da metà marzo in poi qualcosa si sia inceppato. Contro l’Udinese, il centravanti rossonero ha fatto una gran fatica a entrare in partita, mostrando di non avere ancora assimilato le nuove direttive tattiche. Di sicuro ha patito la prova incolore della squadra e l’assenza di rifornimenti, ma anche lui ci ha messo del suo.

IN COPPIA - È vero, Piatek ha bisogno di un Milan che lo coinvolga di più. Che crei gioco e occasioni, ma anche il polacco deve interagire meglio con i compagni, partecipando maggiormente alla manovra. La presenza di una seconda al suo fianco non dovrebbe essere un problema: sia al Genoa (in coppia con Kouame) che in Nazionale, il Pistolero ha sempre giocato in coppia. Insomma, è giunto il momento di ripartire: Giampaolo ha bisogno dei gol di Kris.