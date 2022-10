Pobega e l'elogio di Pioli: al Milan serviva un giocatore così

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se nelle prime partite di campionato ha fatto fatica a trovare la posizione giusta, nelle ultime apparizioni Tommaso Pobega si sta invece dimostrando un giocatore maturo ed all'altezza di questo Milan. Il centrocampista classe '99, che domani sera ritroverà il Torino ed il maestro Ivan Juric, è riuscito, con estrema velocità, ad integrarsi pienamente negli schemi di mister Stefano Pioli, tanto da potersi ritagliare uno spazio di tutto rispetto. E le tredici partite disputate nelle prime 16 di questa stagione (otto in campionato e cinque in campo europeo) ne sono una dimostrazione. Senza dimenticare il gol, da vero incursore, contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Domani, poi, contro la sua ex-squadra, potrebbe arrivare la quattordicesima presenza... partendo da titolare.

L'ELOGIO DI PIOLI - E oggi, in conferenza stampa, non poteva mancare ovviamente una domanda su di lui, essendo l'ex di giornata. Pioli, in risposta, ha voluto sottolineare la sua crescita, definendo Pobega - dopo la parentesi in maglia granata - "un giocatore più completo e consapevole". Ma non è mancata anche l'analisi tecnico-tattica, visto che un mediano box-to-box, con la partenza di Franck Kessie a Barcellona, mancava alla rosa del Diavolo. "Si sa muovere bene in entrambe le fasi, ha caratteristiche importanti che secondo me mancavano alla squadra", ha raccontato il tecnico ai giornalisti presenti nella pancia di Milanello. Forte fisicamente, molto presente negli inserimenti senza palla, senso del gol (nonostante quest'anno stia giocando qualche decina di metri indietro) e grande spirito di sacrificio formano un giocatore che è destinato a diventare uno dei punti di riferimento del centrocampo rossonero. Detto ciò, la strada per raggiungere i livelli dei principali compagni di reparto è ancora lunga, ma Pobega ha dimostrato di avere le caratteristiche necessarie per arrivare lì.