PODCAST MN - Rinnovo Gigio: porti il Milan in Champions e faccia chiarezza. La “fortuna” dell’assenza dei tifosi

Non c’è dubbio che il caso relativo al rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan terrà banco fino a quando le parti non metteranno la parola fine al tutto, in un senso o nell’altro. Il portiere ha un obbligo morale e professionale – sul quale non abbiamo il minimo dubbio – di portare il Milan in Champions League insieme al resto dei compagni, ma dovrà anche fare definitivamente chiarezza su ciò che vuole realmente. Rispetto agli anni addietro, a non rendere ancora più esplosiva la situazione, c’è l’assenza dallo stadio dei tifosi, che lo hanno riaccolto dopo mesi di muro contro muro. Ora le carte vanno scoperte.

