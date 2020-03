Possibile rivoluzione in difesa, ma Gabbia c’è: il Milan punta sul giovane rossonero

Tutti in bilico, da Musacchio a Kjaer e Romagnoli, senza dimenticare Calabria, Conti e Donnarumma. Il reparto arretrato del Milan, in estate, potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Ma c’è una certezza. O meglio, una piacevole sorpresa: Matteo Gabbia. Nelle ultime tre gare, prima che l’emergenza Coronavirus imponesse lo stop al campionato, il giovane centrale aveva finalmente trovato continuità, dimostrando il suo potenziale.

TALENTO - Tanti mesi in panchina, poi la grande occasione. Che il ragazzo non ha certo sprecato. Come riporta il quotidiano Tuttosport, mister Pioli gli ha dato spazio e fiducia, ottenendo in cambio prestazioni che hanno confermato come Gabbia possa ritagliarsi il suo spazio tra i grandi, soprattutto in un Milan che, nella prossima stagione, sarà ancora di più costruito intorno ai giovani.

RINNOVO - Gabbia dovrà ovviamente consacrarsi definitivamente, ma se il buongiorno si vede dal mattino... E il Milan, non a caso, gli ha prolungato il contratto lo scorso 28 febbraio, adeguandogli anche l’ingaggio. Un attestato di stima che la dice lunga sull’intenzione del club di puntare sul giocatore.