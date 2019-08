Prestazioni in continuo miglioramento: Paqueta è pronto a riprendersi il Milan

Cesena-Milan è stata in ordine cronologico l’ultima amichevole di questo pre campionato rossonero. Un pareggio insipido che ha comunque regalato ai tifosi del Milan qualche spunto interessante, uno di questi ha un nome ed un cognome: Lucas Paquetá.

PRESTAZIONI POSITIVE - Nonostante non abbia mai giocato per 90 minuti, il talento brasiliano si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa da Marco Giampaolo, le sue prestazioni sono andate man mano crescendo. L’ex Flamengo dopo l’esperienza della Coppa America si è messo a disposizione del nuovo tecnico rossonero, nonostante si sia trovato con nuovi compagni di squadra e nuovi metodi di gioco ha messo nuovamente in mostra una classe e delle giocate sopra la media. Le prestazioni contro Feronikeli e Cesena sono state sicuramente le migliori, con Lucas che illuminato il reparto offensivo rossonero con giocate in verticale importanti, come le impone il calcio di Marco Giampaolo.

RISERVA DI LUSSO - Nonostante le prestazioni in continuo miglioramento, Paquetá dovrebbe partire dalla panchina nel debutto in campionato contro l’Udinese. Come affermato da Giampaolo stesso, ci sono alcuni giocatori con la quale ha avuto modo di lavorare meno rispetto ad altri, tra questi lo stesso fantasista brasiliano, arrivato a Milanello a fine luglio. Il centrocampo che affronterà l’Udinese dovrebbe essere molto simile a quello visto contro il Cesena ieri sera, il talento ex Flamengo quindi sarà una riserva di lusso per Marco Giampaolo. Una carta da utilizzare nel secondo tempo.