Prima il derby, poi la conferma Lecce. Il Milan sembrerebbe essere rinato, lui ed il suo allenatore

vedi letture

E pensare che neanche una settimana fa c'era chi voleva la sua testa dopo un inizio di stagione obiettivamente complicato per il Milan. In silenzio, allontanando tutte le voci negative provenienti dall'esterno, quasi a crearsi una propria bolla, Paulo Fonseca non ha fatto altro che...lavorare.

Insieme al suo staff l'allenatore portoghese ha analizzato cosa non è andato nel primo mese di lavoro, cercando di trovare una soluzione valida che potesse permettere alla sua squadra di esprimere al meglio tutto il suo potenziale, che si è dimostrato essere importante. L'impressione avuta fino alla sosta di settembre è che l'ambizione dell'ambiente rossonero fosse spesso andata in contrasto con quella della squadra, messa quasi in discussione, ma dopo l'ultima settimana il tutto sembrerebbe finalmente viaggiare sulla stessa onda.

Prima il derby, poi la conferma Lecce. Il Milan è rinato, lui ed il suo allenatore, che non si è mai nascosto dietro a nulla, neanche quando le cose non andavano per il meglio. Venerdì notte la formazione rossonera ha provato il brivido di guidare la classifica di Serie A dopo addirittura un anno, sensazione che sicuramente ha intenzione di riprovare da qui al termine della stagione, anche perché è nelle corde e nella storia di questo club e dei suoi giocatori.

Non è una frase fatta, è pura verità, anche perché nel post partita di venerdì sera Paulo Fonseca ha messo a nudo tutte le sue ambizioni (ancora), soprattutto tecniche, visto e considerato che il portoghese ha espressamente dichiarato di volere di più dalla sua squadra, che finalmente sembrerebbe seguirlo.

Non è un caso che nelle ultime tre partite di campionato il Milan abbia collezionato 9 punti, così come i gol segnati, ed un solo gol subito, quello nel derby, partita dove la formazione rossonera è riuscita a ribaltare il pronostico che lo dava praticamente per spacciata. Adesso servono conferme anche a livello internazionale, e sotto questo punto di vista la trasferta di Leverkusen potrebbe essere un esame importante, ma l'area che si respira attorno alla squadra è diversa, e questa potremmo definirla già una vittoria.

Fonseca non ha però alcuna intenzione di limitarsi a questo, anche perché da perfezionista quale è, il portoghese continuerà ad insistere fino a che la squadra non giocherà effettivamente come dice e vuole lui. Le basi per farlo ci sono, anche perché con questo modulo alternativo, il 4-2-4, il Milan sembrerebbe aver trovato quell'equilibrio, soprattutto difensivo, che prima invece non aveva, ed è quasi paradossale considerata la trazione anteriore, ma invece così è.

Tra il derby ed il Lecce (partite alle quali si aggiungono anche i 15 minuti iniziali della partita contro il Liverpool) si sono iniziati ad intravedere sprazzi di "Fonseca Ball", che hanno fatto tornare il sorriso e la voglia di andare allo stadio alla gente rossonera, che starebbe iniziando a gaurdare con occhi diversi questo nuovo Milan, a patto che però la squadra continui a migliorare anche e soprattutto sotto un altro aspetto, tutt'altro che da sottovalutare, quello della continuità.