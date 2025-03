Prima il direttore sportivo, ma il Milan si è mosso per l'allenatore: chiamata Furlani-Allegri

Prima ancora di stringere per il sostituto di Sergio Conceiçao il Milan nominerà un nuovo direttore sportivo, figura fondamentale nella costruzione del nuovo Diavolo. Nelle prossime settimane l'amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, incontrerà 4 candidati, due dei quali sono ad oggi i favoriti indiscussi per questa poltrona così prestigiosa, Igli Tare e Fabio Paratici. Nell'immediato non è prevista però alcuna nomina, anche perché il dirigente del Milan ha intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per decidere a chi affidare la rinascita rossonera.

Eppure Furlani si starebbe comunque cercando di muovere d'anticipo, come confermano i recenti contatti con colui il quale dovrebbe mettersi alla guida del Diavolo nella prossima stagione, Massimiliano Allegri.

Contatto telefonico tra Giorgio Furlani e Max Allegri

"Comincia sempre tutto con una chiamata" ha scritto questa mattina La Gazzetta dello Sport. Massimiliano Allegri tornò infatti alla Juventus nel 2021 dopo essersi sentito telefonicamente con il presidente Andrea Agnelli, e chissà che non possa valere la stessa narrazione anche per il suo ritorno al Milan, anche se dall'altra parte del telefono c'è Giorgio Furlani.

La rosea questa mattina ha riportato che l'amministratore delegato rossonero si è sentito col tecnico negli scorsi giorni tramite un amico in comune. Per ora una semplice chiamata conoscitiva, volta a salutarsi e per l'appunto presentarsi, non ancora una trattativa. Eppure nelle prossime settimane qualcosa di concreto potrebbe cominciare a muoversi, con Allegri che difronte alla proposta giusta potrebbe dire sì al Milan senza neanche pensarci più di tanto. Il ritorno del toscano in rossonero è dunque possibile, anche se, come anticipato, il tutto passerà molto per chi sarà il nuovo direttore sportivo.