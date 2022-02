Primato meritato, ora vietato soffrire di vertigini (PODCAST)

Dopo la sconfitta contro lo Spezia in pochi credevano alla possibilità che Il Milan potesse riprendersi la vetta della Serie A. Lo ha fatto con un percorso difficilmente pronosticabile, ovvero vincendo il derby e avendo la meglio della Sampdoria in una partita che sembrava scontata ma che non lo era affatto.

La vittoria di ieri con il gol di Rafael Leao è stata più sudata per il mancato 2-0 che per i reali pericoli che la squadra di Giampaolo ha creato, ovvero nessuno. Serve maggior concretezza sotto porta e non può bastare la prestazione super di Falcone a giustificare gli errori di mira e di scelte fatti da Rebic e Saelemaekers, che hanno avuto i match point sui loro piedi non particolarmente caldi in area di rigore.

Nel podcast odierno l’analisi della partita con il commento di Carlos Passerini del Corriere della Sera.