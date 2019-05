Probabile formazione - A Ferrara la resa dei conti, Gattuso non cambia: confermato lo stesso XI schierato contro il Frosinone

Poco meno di ventiquattro ore e il Milan chiuderà la sua stagione, sul campo della Spal a Ferrara. Non sarà una passerella, tanto meno una passeggiata. I rossoneri sono chiamati a vincere per mantenere vive fino all’ultimo le speranze di entrare in Champions League e attendere un risultato favorevole dai campi di Inter e Atalanta. Una non vittoria delle due, infatti, permetterebbe ai rossoneri il sorpasso e l’accesso all’Europa che conta. Tutto è ancora da scrivere e tutto è ancora in ballo.

CONFERME – Tra le voci sul futuro dirigenziale del Milan e quelle riguardanti la panchina rossonera, Gennaro Gattuso si affiderà alle certezze di questo finale di campionato, a quei giocatori che hanno infilato tre vittorie consecutive. In difesa, Abate, dopo il saluto a San Siro, dovrebbe scendere in campo per l’ultima volta dal primo minuto con la maglia milanista, anche se ancora in ballottaggio con Andrea Conti. Sulla corsia opposta giocherà Rodriguez mentre Musacchio e Romagnoli costituiranno la coppia di difensori centrali davanti a Gigio Donnarumma.

COLPO IN CANNA – Neanche il centrocampo sarà interessato da cambiamenti. Gattuso lancerà dal primo minuto ancora una volta Bakayoko, che con grandi probabilità giocherà domani la sua ultima partita in rossonero, Kessie e Calhanoglu, apparso in ripresa nelle ultime settimane. In attacco, spazio a Borini, che a Ferrara ha segnato l’anno sorso nella vittoria per 4-0, a Suso e a Piatek. Il polacco si è sbloccato nell’ultima sfida casalinga contro il Frosinone e domani sarà determinato a ripetersi per provare anche a centrare un record: essere il primo calciatore in Serie A a raggiungere quota dieci reti con due maglie diverse nello stesso campionato.

Questa dunque la probabile formazione del Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.