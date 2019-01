Probabile formazione - Contro il Genoa torna Suso, in difesa ballottaggio tra Conti e Abate

E’ tempo di tornare a parlare di campo, lasciandosi alle spalle le polemiche sorte dopo la finale di Supercoppa italiana e mettendo, momentaneamente, in pausa le chiacchiere di mercato, relative al passaggio di Higuain al Chelsea e di Piatek in rossonero. Domani, infatti, sarà proprio il rettangolo verde a dire la sua, nella sfida che vedrà opporsi Genoa e Milan. Gennaro Gattuso, che non siederà a in panchina per la squalifica rimediata a Jeddah, dovrà fare i conti con una formazione decimata dagli infortuni e dalle squalifiche. Solo contro la Juventus, in Supercoppa, il Milan ha perso tre giocatori, Kessie, Romagnoli e Calabria.

BALLOTTAGGIO CONTI/CALABRIA – Il reparto che è uscito in condizioni peggiori dalla sfida tra Juventus e Milan, giocata in terra saudita, è la difesa, rimasta orfana di ben due titolari. Se, tuttavia, sono pochi i dubbi relativi a chi prenderà il posto del capitano Romagnoli contro il Genoa, vista la disponibilità di Musacchio, è più incerto il nome di chi giocherà al posto di Calabria. Conti e Abate, infatti, sono in ballottaggio, con il primo che potrebbe trovare così la sua prima maglia da titolare in questa stagione. Ricardo Rodriguez e Cristian Zapata completeranno il reparto arretrato.

KESSIE OUT, C’È MAURI – Nessun punto interrogativo affolla la mente di Gennaro Gattuso per quanto riguarda gli uomini che andranno a comporre il centrocampo rossonero. Contro il Genoa, infatti, arriverà la conferma di Lucas Paquetà che disputerà così la sua terza partita da titolare consecutiva. In pochi, alla vigilia del suo approdo in rossonero, si aspettavano un avvio a questi ritmi, considerate soprattutto le parole di Gattuso, che spesso aveva posto l’accento sulla pazienza, parlando del brasiliano. Sulla destra del centrocampo, invece, giocherà Bakayoko. Infine, al centro del tridente di metà campo prenderà posto Josè Mauri, che sostituirà lo squalificato Kessie.

RIENTRA SUSO – Finalmente, contro il Genoa tornerà in campo Suso. Lo spagnolo era stato fermato da un problema fisico prima della sfida contro la Sampdoria, saltando anche la finale di Supercoppa italiana per squalifica. Tuttavia, il numero 8 rossonero ha recuperato dall’infortunio e domani dovrebbe essere in campo contro il Genoa, anche se non ancora al meglio della condizione. Sulla fascia opposta ci sarà Hakan Calhanoglu mentre in mezzo ai due esterni offensivi giocherà Cutrone.

Questa, quindi, la probabile formazione del Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti/Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Bakayoko, Mauri, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu.