Probabile formazione - Contro la Samp Gattuso vara il 4-4-2: Suso e Bonaventura esterni, attacco a Higuain e Cutrone

Vincere contro la Sampdoria per tornare ad avvicinarsi alle zone più alte della classifica e lasciarsi alle spalle, definitivamente, una settimana decisamente negativa, fatta di due sconfitte contro Inter e Betis. Nel corso della conferenza stampa odierna, lo stesso Gennaro Gattuso ha sottolineato l’importanza di far risultato contro la squadra ligure, facendo leva sulla necessità di mettere in campo cuore e carattere. Per cercare il successo, domani sera, il tecnico milanista è pronto a cambiare modulo, e puntare sul 4-4-2. La difesa sarà l’unico reparto a non subire modifiche rispetto alla formazione utilizzata in campionato. Dopo la parentesi europea, infatti, Musacchio tornerà al fianco di Romagnoli davanti a Donnarumma mentre sulla sinistra giocherà Rodrigeuz.

KESSIE RECUPERA, CALHA NO – Le condizioni di Franck Kessie e di Hakan Calhanoglu sono state le incognite che hanno caratterizzato la vigilia di Milan-Sampdoria. Il centrocampista ivoriano dovrebbe aver recuperato dal problema fisico rimediato in nazionale e acuitosi nel derby e, domani, dovrebbe essere schierato regolarmente dal primo minuto, insieme a Biglia. La novità di giornata sarà la posizione di Suso e Bonaventura. Il numero 8 e il numero 5 rossoneri, infatti, dovrebbero essere schierati larghi in quello che sarà un centrocampo a 4.

DUE PUNTE – Quello della doppia punta è stato un tema ampiamente trattato da Gennaro Gattuso in conferenza e nelle interviste e, finalmente, domani potrebbe essere arrivato il momento di vedere Higuain e Cutrone partire titolari.

Questa, dunque, la probabile formazione del Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Biglia, Bonaventura; Higuain, Cutrone.