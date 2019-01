Probabile formazione: ecco il Diavolo d'Arabia, con Higuaín titolare "al 90%..."

Oltre alle incessanti voci sul futuro di Gonzalo Gerardo Higuaín, nel mondo Milan c'è molto di più... Come una Supercoppa da vincere. Dopo aver sbancato il Ferraris in TIM Cup all'over time, grazie alla doppia zampata di Patrick Cutrone, il Diavolo torna in campo a Jeddah alla caccia di un trofeo che segnerebbe un altro record nella storia rossonera. Ma a chi si affiderà mister Gattuso per provare l'impresa? Nel tentativo di sconfiggere la Juventus schiacciasassi di Allegri e Ronaldo, il tecnico milanista andrà all-in nell'undici capace di sconfiggere la Sampdoria. Fatta eccezione per un paio di pedine.

Dopo i miracoli di Pepe Reina, torna tra i pali l'eroe dell'ultima Supercoppa: quel Gigio Donnarumma capace di mettere le mani sui rigori decisivi del 2016. Davanti a lui, la linea difensiva sarà composta dal rientrante Calabria, il tandem Zapata-Romagnoli e l'elvetico Rodríguez. Centrocampo di muscoli e samba, grazia al mix di caratteristiche fra Kessié, Bakayoko e Lucas Paquetá alla prima finale da giocatore del Milan. Con Suso assente per squalifica, espulso in campionato contro la SPAL, le sorti dell'attacco passeranno dai piedi della doppia C: Castillejo-Çalhanoglu. Lo spagnolo ed il turco saranno chiamati ad accendere il fuoco dell'ex bianconero Gonzalo Higuaín che, rivela Gattuso in conferenza stampa, "sarà titolare al 90%".

Questa la probabile formazione rossonera di Juventus-Milan finale di Supercoppa: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Higuain, Çalhanoglu.