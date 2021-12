Probabile formazione Milan: ad Empoli senza quattro attaccanti, ballottaggio sulla trequarti

Vigilia di Empoli-Milan, ultima gara del girone d'andata di Serie A ed ultimo match ufficiale dei rossoneri del 2021. Mister Pioli andrà in toscana ancora in piena emergenza infortuni, in particolare con il reparto offensivo particolarmente colpito: oltre a Leao, Rebic e Pellegri out anche Ibra per un affaticamento al ginocchio sinistro. Andiamo a vedere le possibili scelte del tecnico emiliano:

SENZA IBRA - Senza Ibra, Leao, Rebic e Pellegri l'unico attaccante di ruolo a disposizione è Olivier Giroud. Il francese è tornato da poco dopo il problema muscolare alla coscia e non è ancora al top della condizione, ma è molto probabile che parta lui dall'inizio. Nel tridente dietro di lui ci sarà sicuramente Messias a destra, con Krunic al centro e Saelemaekers a sinistra a completare la trequarti. Probabile riposo, almeno inizialmente, per Brahim Diaz.

TONALI E UN BALLOTTAGGIO - Nella mediana a due spazio a Tonali, sempre più insostituibile, e uno fra Bennacer e Kessie. Entrambi i centrocampisti, che a gennaio partiranno per la Coppa d'Africa, non sono in un momento di forma particolarmente brillante. L'algerino è avanti nel ballottaggio.

TORNA THEO - Anche in difesa le scelte sono quasi obbligate. Ottima la notizia del ritorno di Theo, il francese sta meglio e partirà dall'inizio. Romagnoli, Tomori e Florenzi a completare la classica linea a 4. Come sempre ci sarà Mike Maignan tra i pali.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali, Bennacer (Kessie); Messias, Krunic (Diaz), Saelemaekers; Giroud.