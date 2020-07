Probabile formazione Milan: attacco confermato, ballottaggio Conti-Calabria

Il Milan post lockdown è un’altra squadra: lo confermano i numeri, lo certificano i dati e le sensazioni in campo che mostrano una formazione capace di giocare un calcio brillante e coinvolgente. L’11 rossonero è una formazione assodata e ben oliata che vede nel proverbio ‘squadra che vince non si cambia’ una verità parziale: Pioli, infatti, disegna una formazione spesso simile negli 11 titolari ma gran parte dei subentranti, sin qui, hanno dato risposte altrettanto positive. Il Milan visto contro il Bologna, tuttavia, dovrebbe essere confermato anche contro un’altra formazione emiliana come il Sassuolo che, per i recenti risultati, sarà avversario ostico e da non sottovalutare.

BALLOTAGGIO CONTI-CALABRIA - Tra conferme e dubbi, una delle certezze rossonere è Gianluigi Donnarumma. Proprio contro i neroverdi, squadra contro cui esordì nel 2015, Gigio toccherà quota 200 presenze in Serie A, un traguardo incredibile specie se raggiunto a 21 anni. La linea a quattro, invece, porterà scontate conferme nella presenza di Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez mentre sulla corsia destra vi sarà l’unico probabile ballottaggio della formazione: quello tra Conti e Calabria. Dopo la buona prestazione contro i rossoblù, in particolare, probabile il prevalere di quest’ultimo.

INSOSTITUIBILI - Tra i reparti rinvigoriti dalla sosta forzata, senza dubbio, vi è il centrocampo. La mediana rossonera, efficiente e decisiva non solo ha portato, nelle ultime uscite, corsa e quantità ma anche gol importanti come quelli di Kessie e la recente marcatura di Bennacer contro il Bologna. Per questo la coppia dei due mediani rossoneri sarà, indiscutibilmente, al loro posto.

ATTACCO CONFERMARO - Tre su quattro degli attaccanti rossoneri sono stati tra i cinque marcatori nella gara contro il Bologna. Questo intreccio di numeri, oltre alle recenti prestazioni, spiega la conferma di Calhanoglu, Saelemaekers e Rebic sulla trequarti rossonera. I tre giocatori citati, infatti, sono andati in gol contro i rossoblù dimostrando il momento positivo del reparto offensivo rossonero. Davanti a loro, senza remore, spazio a Ibrahimovic desideroso di tornare al gol e di colpire il Sassuolo, avversario che affronterà per la prima volta in carriera.

Questa, dunque, la probabile formazione del Milan che scenderà in campo domani alle 21.45:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.