Probabile formazione Milan: ballottaggio Diaz-De Ketelaere, Origi a guidare l'attacco dei rossoneri

Dopo l'importante successo in Champions League contro la Dinamo Zagabria, il Milan riparte dal campionato, dove sarà ospite del Torino di Jurici in occasione del dodicesimo turno del campionato di Serie A. Solo un dubbio per Mister Pioli, che continua a far girare la maggior parte dei giocatori in rosa a causa dei molti incontri ravvicinati prima della sosta per il Mondiale. In porta confermato Tatarusanu vista l’indisponibilità di Maignan, mentre in difesa turno di riposo per Simon Kjaer: al suo posto torna al centro della difesa Fikayo Tomori, out a Zagabria per squalifica. Panchina anche per Ismael Bennacer, con Pobega che dovrebbe prendere il suo posto al fianco di Sandro Tonali. Torna Messias sulla trequarti, c'è Leao e un solo dubbio dietro all'unica punta Origi: Brahim o De Ketelaere? Al momento lo spagnolo sembra essere avanti, ma il ballottaggio verrà sciolto solamente nella giornata di domani.

PROBABILE FORMAZIONE

Tatarusanu

Kalulu Tomori Gabbia Theo

Tonali Pobega

Messias Brahim Leao

Origi



Ballottaggi: Brahim-De Ketelaere (55-45)

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers, Ibrahimovic